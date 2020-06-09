В Норильск перебрасывают дополнительную технику

Для ликвидации последствий разлива топлива в Норильск могут направить дополнительную технику и оборудование. Как сообщили в компании "Газпром нефть", к отправке готовят вездеходы и плавучие заграждения из дочерних предприятий.

Работы на месте аварии продолжаются. Нефтепродукты с поверхности воды собирают сначала во временные емкости, а после направляют в герметичные хранилища, которые соорудили по берегам реки Амбарной. Вывезти топливо планируют по зимникам после первых заморозков. Уже собрано почти 500 кубометров жидкости.

Как сообщалось, разгерметизация одного из резервуаров произошла в конце мая. Разлив топлива получил статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба, напоминает телеканал "Россия 24".