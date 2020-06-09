Голосование по поправкам в Конституцию: главное – безопасность граждан

Россия готовится к голосованию по поправкам в Конституцию. Принять участие можно любым удобным способом – дистанционно, ЦИК принял уже десятки тысяч заявлений, или на участке, и не обязательно по месту прописки.

Студентка Надежда Вощилова приехала в Екатеринбург на время сессии. К 1 июля в родной Магнитогорск она точно не вернется, но пропускать голосование об изменениях в Конституции не собирается. Девушка уже подала заявку, чтобы участвовать в плебисците по месту нахождения. "Нам государство дает такую возможность — проявлять себя. Конституция — это основа нашей жизни в нашем государстве. И я считаю, что необходимо приходить и высказывать свое мнение", — говорит она.

Ради экономии времени и сил волгоградец Владимир Брагин тоже намерен воспользуется процедурой "Мобильный избиратель". Он живет и трудится сейчас в центре города, но прописан далеко — на окраине. Заявление о переводе на другой участок приняли быстро. Активный гражданин отмечает: "Пять минут – все четко, комфортно. Ни задержек, ни очередей. Пришел — и все. 1 июля приду и проголосую в центре".

Принимать заявки на смену места голосования будут до 21 июня, причем подать документ можно не только лично — в МФЦ или в избирательных комиссиях, — но и дистанционно. Специалист отдела образования села Доброе Липецкой области Надежда Беляева поясняет: "Не нужно никуда ехать и идти — достаточно просто в обеденный перерыв зайти на портал госуслуг и подать это заявление буквально за пять минут".

Впрочем, заявление могут и не одобрить. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на одном участке должны голосовать не более 12 человек в час. Если место слишком популярное, тем, кто идет не по прописке, предложат выбрать другой адрес. Оператор по приему заявлений о голосовании по месту нахождения Егор Бабошин рассказывает: "Мы должны смотреть, исходя из журнала записи, исходя из сводок по количеству людей. Если, принимая заявление, понимаем, что идет перегрузка на какой-то участок избирательный, то мы предлагаем человеку, грубо говоря, пройти два квартала для его же безопасности. и проголосовать в другом месте, где менее загружено".

Неукоснительное соблюдение мер безопасности — одна из главных задач предстоящего голосования. Избирательные комиссии готовятся. Председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов подчеркивает: "Мы будем выдавать маски, будем выдавать перчатки, будем обрабатывать антисептиком руки. Не будет контактов, паспорт не будет выдаваться в руки члену комиссии, избиратель сам на расстоянии будет перелистывать его странички".

В российских регионах уже начали печатать бюллетени. Например, из-под станка хабаровской типографии выйдет почти миллион бланков — по числу избирателей в крае. Специальная бумага, несколько степеней защиты. "Защитная сеточка, в определенном месте на этой сеточке, а без линзы вы это не увидите, есть сбой специальный, где написано, для чего этот бюллетень. Это микротекст", — говорит начальник печатного цеха Андрей Савеленко.

В Иркутской области первую партию отпечатанных бюллетеней, а это более 300 тысяч бланков, отправили в труднодоступные населенные пункты. С 17 июня там начнется досрочное голосование о поправках в Конституцию.