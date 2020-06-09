В Хабаровске и Новороссийске прошли репетиции Парада Победы

В Новороссийске состоялась первая репетиция Парада Победы. Тренировки прошли на площади перед Морской государственной академией имени Ушакова. 24 июня парадные расчёты пройдут по улице Советов.

Перед зрителями прошагает более 1300 военнослужащих. Среди них — представители Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и других силовых ведомств. Техника, конечно, тоже будет. В том числе, боевые машины десанта, самоходно-артиллерийские орудия, бронетранспортёры, зенитно-ракетные комплексы. К авиационной части парада готовят несколько боевых самолётов и вертолетов.

Тем временем, на аэродроме Калинка под Хабаровском прошла тренировка военной техники. В ней участвовали танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские орудия различного калибра, новейшие ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитно-ракетные системы С-400 и "Панцирь-С". Впервые в параде будет участвовать артиллерия большой мощности. В частности, самоходные установки "Акация", "Гиацинт", минометы "Тюльпан". Следующие репетиции состояться на центральной площади Хабаровска. Подготовка к Парадам Победы в российских регионах проходит при усиленных мерах безопасности, напоминает телеканал "Россия 24".