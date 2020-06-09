В Соединенных Штатах простятся с Джорджем Флойдом

В США во вторник состоятся похороны Джорджа Флойда. При этом ожидается, что по всей стране продолжатся митинги в память о нем и против произвола полицейских.

Тем временем, генпрокурор Уильям Барр предлагает ввести правило, которое запретит стражам порядка применять удушающие приемы в ходе задержания, а президент Дональд Трамп заявил, что не намерен распускать полицию и сокращать ее финансирование, сообщает телеканал "Россия 24".

Накануне же начался суд над полицейским, который во время задержания Флойда несколько минут давил коленом на его шею, что впоследствии и привело к смерти. Дерека Шовена, которого обвиняют в непредумышленном убийстве, отпустили под залог в миллион долларов. Столь крупная сумма обусловлена широким резонансом дела. При этом обвиняемый должен отказаться от работы в органах и контактов с семьей умершего, сдать все огнестрельное оружие и разрешения на него, а также не покидать штат Миннесота.