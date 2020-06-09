Депутаты парламента Германии выступают против давления со стороны США по проекту "Северный поток-2"

Глава комитета бундестага по экономическим делам, Клаус Эрнст, в интервью газете "Известия" назвал возможные американские санкции "посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза".

Депутат заявил, что Берлину стоило бы рассмотреть ответные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа. В тоже время депутат от СДПГ Тимон Греммельс считает, что санкции не помешают завершить строительство газопровода из России в Германию.

Законопроект об ограничениях против Северного потока-2 ранее внесли в американский Сенат, напоминает телеканал "Россия 24".