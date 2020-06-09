Астраханские врачи спасли пожилых пациентов с COVID-19

Из инфекционной больницы в Астрахани после успешного лечения выписали девять пациентов. Все они — постояльцы интерната для престарелых и инвалидов. Ранее у них диагностировали коронавирус. Однако теперь все позади. Врачей, которые буквально вернули их к жизни бывшие пациенты не устают благодарить. За все это время они почти сроднились. Но пациентов с COVID-19 в больнице осталось еще немало.

Диагноз "коронавирус" и недели нахождения в госпитале, но всё это уже позади. А сегодня — теплые прощания с врачами и благодарность за их труд. Клавдия Васильевна поборола COVID-19 в 93 года! Вспоминает, как резко почувствовала себя плохо. Женщина сразу заподозрила неладное — ведь когда-то сама работала врачом. "Меня привезли в тяжелом состоянии сюда. Я там долго была, в изоляторе. Я тут обрадовалась — это моя стихия. Я по специальности – инфекционист", — говорит пожилая женщина.

Все девять выписанных пациентов — из группы риска, люди пожилого возраста. Они жили в астраханском доме-интернате для престарелых. Именно там был зафиксирован крупный очаг распространения инфекции — больше 250 зараженных. Первых выздоровевших уже встречают медсестры, с которыми за это время пациенты сроднились.

Медицинская сестра 2-го отделения госпиталя областной инфекционной больницы им.А.М.Ничоги Бахтылы Бергалиева вспонминает: "Очень сложно. Сложная работа, конечно, жарко в этих костюмах. Но мы все сделали, преодолели это всё и вылечили их. Очень рады, что они выздоровели, вылечились, наконец-то поехали к себе домой живыми и здоровыми".

Почти у всех, кто сегодня вышел из стен больницы, были сопутствующие возрастные заболевания — гипертония, диабет, сердечные недуги. Поэтому самой важной задачей стало комплексное обследование. "Практически у всех была пневмония, все были с высокой лихорадкой, симптомы интоксикации. За две недели удалось справиться самоотверженными усилиями врачей с этим ужасным заболеванием. Слезы на глазах наворачиваются, когда этих людей встречаешь. Они полны жизненных сил, полны энергии. И их энергия передается нашим врачам", — подчеркивает главный врач областной инфекционной больницы им. А.М.Ничоги Надежда Ларина.

Энергия этих пациентов и впрямь поражает. Болезнь отняла много сил, но настроение боевое. Они делятся своим секретом долголетия. "Размеренная жизнь. Не объедаться, много трудиться физически обязательно. Вот секрет моей жизни долгой", — признается Клавдия Егорова.

На этой неделе в инфекционной больнице ожидается выписка еще восьми пациентов из интерната. Это не только постояльцы, но и его сотрудники. Каждому проведен двойной тест на коронавирус. Только его отрицательный результат и клиническое улучшение могут позволить отпустить пациентов домой. Именно так они и называют интернат, уже давно ставший родным.

Сегодня в этом госпитале областной инфекционной больницы находятся еще 70 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Шестеро из них — дети. Сейчас пациенты ждут, когда, наконец, придет отрицательный тест на COVID-19 и наступит долгожданный момент возвращения домой.