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Разлив топлива в Норильске 27 минут назад

9 июня 202008:39 Анна Переверзева

В Норильске налажена схема откачки разлившихся нефтепродуктов

В Норильске продолжаются работы на месте разлива нефтепродуктов. Как сообщают спасатели, схема откачки полностью налажена. Удалось собрать около трех тысячи кубометров солярки, больше тысячи — за минувшие сутки. По информации оперштаба, емкости для сбора еще 12 тысяч кубометров готовы, людей тоже хватает.

Одной из сложностей является постоянное движение топливных пятен. Сейчас на ликвидации последствий ЧП трудятся более 600 человек. Работа организована посменно. Группы распределены по берегам реки Амбарная, в районе ТЭЦ-3, откуда вывезено 11,5 тысяч кубометров земли, пропитавшейся топливом. Откачено около 1000 кубометров смеси солярки и грунтовых вод.

Связь между городом и базой спасателей обеспечивают вертолёты, налетавшие уже более 50 часов. Задействованы вездеходы, лодки. Также людям помогают машины повышенной проходимости, на которых 7 июня к месту ликвидации аварии прибыл арктический отряд из шести спасателей из Дудинки.

Следующим этапом работ станет разбор аварийного бака. Когда удастся приступить к нему, пока неизвестно. Как передает ГТРК "Красноярск", для таких работ необходимо разрешение Следственного комитета. Емкость нужна для проведения следственных действий. Затем специалисты разработают проект демонтажных работ. Также необходима очистка бака от остатков топлива, чтобы не возникло воспламенения. Только потом можно будет приступать к его разбору.

Текст: ГТРК "Красноярск"

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