Нурмагомедов и Гэтжи проведут бой в сентябре

Бой между чемпионом мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи пройдет в сентябре. Место проведения поединка пока неизвестно.

Как сообщил ТАСС менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов, бой запланирован на сентябрь. Но точная дата и место проведения поединка Хабиба и Джастина пока не определены. Магомедов подтвердил, что замены участников не планируется. "Кто же может быть соперником Хабиба кроме Гэджи".

Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев и во всех победил. На счету временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи 22 победы и 2 поражения.