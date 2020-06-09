Россиянам предложили виртуальные телефонные номера для сайтов знакомств

Абонентам сотового оператора МТС, которые хотели бы по каким-то причинам использовать отличный от основного телефонный номер, предложили такую возможность. При этом речь не идет об оформлении виртуальной eSIM.

О новой услуге пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя МТС Алексея Меркутова. Дополнительный номер, за обслуживание которого придется доплачивать 49 рублей в месяц, предстоит подключать через приложение "МТС Коннект". Всего таких номеров каждый абонент - физическое лицо сможет подключить не более пяти.

Тариф по умолчанию - повременной, но сразу после оформления можно перейти на одно из пакетных предложений оператора. Работать такой номер сможет только при подключении к мобильному интернету или Wi-Fi.

По словам Меркутова, виртуальный номер может пригодиться для регистрации на сайтах знакомств, частных объявлений или в мессенджерах - везде, где абоненту по каким-то причинам не хочется "светить" свой основной телефон. При желании виртуальный номер можно будет перенести на реальную SIM-карту, посетив салон оператора, а если он больше не требуется - удалить.

В "МегаФоне" и Tele2 заявили изданию, что их абонентам аналогичная услуга доступна с осени прошлого года, а "Вымпелком" (бренд "Билайн") предлагает аналогичную возможность корпоративным клиентам, использующим виртуальные АТС.