Живучий и опасный гибридный клещ активно заселяет российские регионы

В регионах России ученые обнаружили гибридного клеща. В Томске, на Алтае, а теперь и в Новосибирской области, там этих особей больше всего. Такой вид клеща более живучий и более опасный.

Определить гибрид клеща на глаз – невозможно. Чтобы найти его среди всех образцов, нужно провести ряд генетических исследований. Определять вид клеща молекулярно-генетическими методами.

Гибридную особь ученые обнаружили случайно. После исследований оказалось, что это смесь ранее известных видов – клеща таежного и павловского. Вобрал он в себя особенности родительских видов. Активнее заселяет территории и не зависит от климата. И это далеко не все.

"Это в перспективе повысит разнообразие инфекционных агентов, с которыми человек может столкнуться, когда его может укусить неважно какой клещ", — рассказала заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБиФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова.

Такие гибриды могут стать источниками новых штаммов клещевых инфекций, против которых существующие препараты будут малоэффективны. Сейчас ученым предстоит изучить все особенности поведения новой популяции.

"Их находили в Томске, находили на Алтае. Есть сведения, что в районе Красноярского края – тоже есть гибриды. Они могут занимать более широкую территорию, это представляет большую опасность", — отметила старший научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии ИХБиФМ СО РАН Вера Рар.

Уже сейчас гибридный вид близок к тому, чтобы начать вытеснять родительские виды. Больше всего их обнаружено в Новосибирской области.

Гибрид клеща – не единичный случай. Они уже вполне комфортно чувствуют себя на территории Западной Сибири. Их находят не только в лесах, но и в городских парках – рядом с человеком.

Осложняет ситуацию и то, что гибрид оказался очень плодовитым. Но к счастью, как и родительские особи, боится обработки территорий. А значит, есть шанс контролировать места его обитания.