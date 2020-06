One Fusion Plus: новый смартфон Motorola с выдвижной фронталкой

Компания Motorola анонсировала свой второй смартфон с выдвижной селфи-камерой. Преемнику прошлогоднего One Hyper - One Fusion Plus - также достались более мощный процессор, более емкий аккумулятор и квадрокамера с основным 64-мегапиксельным объективом.

Экран у новинки остался прежним: 6,5-дюймовая панель 1080p, без вырезов и "дыр", пишет GSMArena. 3,5-мм аудиовход для наушников также остался на месте, но разрешение выскакивающей из корпуса фронталки было понижено с 32 до 16 мегапикселей. Кроме того, модель, которая будет продаваться в Европе, обладает более низкой мощностью быстрой зарядки TurboPower - 15 Вт против 27 Вт у One Hyper.

Зато основных камер у One Fusion Plus стало вдвое больше. Компанию 64-мп объективу составили 8-мп широкоуголка, 5-мп макрообъектив и 2-мп датчик глубины для портретной съемки. Емкость батареи выросла до 5000 мАч, а объем оперативной памяти увеличился с 4 до 6 гигабайт. Также новая модель получила более производительный чип Snapdragon 730.

Из-за того, что часть характеристик была снижена, стоить One Fusion Plus будет чуть дешевле предшественника. В Европе за новинку попросят 299 евро - на 15 евро меньше, чем за One Hyper. Продажи начнутся позднее в этом месяце.