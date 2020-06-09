У строителей Усть-Среднеканской ГЭС обнаружен COVID-19. Положительный тест пока у троих, еще столько же — под подозрением. Общежитие закрыто на карантин. Медики Среднеканской районной больницы проводят анализы у всех, кто контактировал с зараженными. Как уточняет ГТРК "Магадан", будут обследованы 670 человек. Заболевшие вахтовики госпитализированы.

Места проживания строителей осмотрели санитарные врачи. По их мнению, в них не соблюдались эпидемиологические ограничения. Медики обнаружили массовые нарушения санитарно-гигиенических правил. Одна из серьезных проблем – общая для всех столовая. Ею пользуются и вахтовики, и жители близ лежащего к ГЭС поселка Сеймчан. По словам главного внештатного инфекциониста Магаданской области Елены Кузьменко, этот факт усложнит выявление источника заражения. Вместе с сотрудниками Ягоднинской районной больницы определят состав медицинских работников, которые будут находиться рядом с потенциально зараженными. Местный медик сейчас тоже помещен в карантин.

В столовой и общежитии провели дезинфекционные работы. Медики доставили также запасы масок, защитных костюмов для врачей, методические инструкции для вахтовиков. Как рассказал Сергей Ворожейкин, замгенерального директора "Усть-Среднекан-ГЭСстрой", строительные работы остановлены. Не прекратились только земельно-скальные работ. Там люди изолированы, находятся в отдельном помещении.

Усть-Среднеканская ГЭС строят на реке Колыме. С начала эпидемии коронавируса именно вахтовики-строители стали большой проблемой для региона. По словам медиков, они не такие дисциплинированы, как золотодобытчики и энергетики. Карантинные мероприятия регулярно проводятся на въезде в Магаданскую область. Но среди приехавших много тех, кто уже контактировал с заболевшими. Как уточнил Сергей Носов, губернатор области, все они сейчас соблюдают режим самоизоляции.