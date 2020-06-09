NBER: экономика США вошла в рецессию

Национальное бюро экономических исследований (NBER) в понедельник заявило, что экономика США, крупнейшая в мире, находится в состоянии рецессии.

"Комитет признает, что пандемия и ответные меры общественного здравоохранения привели к спаду с характеристиками и динамикой, отличными от предыдущих рецессий", — говорится в заявлении Комитета по датировке делового цикла NBER.

"Тем не менее он пришел к выводу, что беспрецедентные масштабы сокращения занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике оправдывают обозначение этого эпизода как рецессии, даже если он окажется более коротким, чем предыдущие сокращения", — отмечается в заявлении.

Комитет определил, что "явный пик месячной экономической активности" пришелся на февраль. Пик квартальной активности пришелся на IV квартал 2019 года.

По данным Минторга США, в I квартале 2020 года ВВП сократился на 5% в годовом выражении. Спад во II квартале, как ожидается, усилится и станет худшим в истории.

Безработица в США в апреле подскочила до 14,7%, что является худшим показателем со времен Второй мировой войны. В мае безработица неожиданно снизилась до 13,3%.

Рецессия прервала наиболее продолжительный период роста в истории США, который, по оценкам NBER, длился 128 месяцев, или почти 11 лет.

Однако большинство экономистов считают, что спад закончится во II квартале, что также положит конец рецессии.