Ситуацию с оскорблением паралимпийской чемпионки проверит ГИБДД

Конфликтную ситуацию, произошедшую накануне вечером в Уфе недалеко от Конгресс-холла "Торатау", взял под контроль глава республиканской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов. Будет проведена проверка по факту нанесения оскорбления паралимпийской чемпионке Оксане Савченко сотрудником ДПС, сообщили в ГИБДД Республики Башкортостан.

Как передает ГТРК "Башкортостан", видеозапись случившегося спортсменка опубликовала у себя на странице в соцсети. Остановивший ее машину сотрудник ГИБДД спросил Оксану Савченко: "Вы инвалид физический или моральный?"

Как уточнили в ГИБДД, чемпионка направлялась в гостиницу. Инспектор городского полка ДПС контролировал безопасность движения рядом с набережной — там обвалился грунт. Сейчас руководство ГИБДД начало проверку произошедшего, чтобы дать объективную оценку действиям инспектора, уточнил Динар Гильмутдинов.