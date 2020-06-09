Дело переквалифицировано: Ефремову грозит 12 лет тюрьмы

Следователи ГУМВД по Москве переквалифицировали обвинение в отношении Михаила Ефремова.

Сначала он обвинялся по части 2 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По ней актеру грозило до 7 лет тюрьмы. Однако после того, как водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице, дело переквалифицировано на четвертую часть этой же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Она предполагает уже до 12 лет лишения свободы, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

После аварии Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Однако теперь с учетом смерти пострадавшего водителя актеру могут изменить меру пресечения и отправить в СИЗО.

ДТП произошло накануне поздно вечером на Смоленской площади. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на большой скорости на встречную полосу и врезался в фургон. Полицейские задержали его на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что Ефремов был пьян. Водитель, в которого врезался актер, получил тяжелые травмы и умер в НИИ Склифосовского от сильной кровопотери.

56-летний Михаил Ефремов - заслуженный артист РФ. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова и актрисы Аллы Покровской, внуком оперного режиссера Бориса Покровского. Михаил Ефремов снялся более чем в 190 фильмах и сериалах.