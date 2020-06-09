  • USD
    68.3123
  • EUR
    77.1861
  • IMOEX
    2797.42
  • RTSI
    1284.5
  • DJA
    8962.47
  • NASDAQ
    9924.74
  • BRENT
    40.89
  • ГАЗПРОМ
    205.15
  • Газпрнефть
    356.85
  • Роснефть
    398.95
  • АЛРОСА
    65.85
  • Сбербанк
    219.5
9 июня 202010:26

Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд

Global Look Press

Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".

В марте средний чек за ЖКХ уменьшился на 4%, за апрель — на 10%.

В мае больше всего россияне сэкономили на газе — на 8%. Возможно, помогло потепление в ряде регионов. Далее на втором месте по экономии – электроэнергия: средний чек оплаты уменьшился на 4%. В среднем оплата за квартплату снизилась на 3%. Вырос только средний чек за тепловодоснабжение — на 3%.

В сравнении с маем прошлого года расходы граждан на жилищно-коммунальные услуги сократились сильнее — на 13%. Сокращение расходов на тепловодоснабжение достигло 33%, а квартплата — на 15%. Выросли расходы на газ (на 20%) и на электроэнергию — 4%, цитирует РИА "Новости" итоги исследования.

Ранее Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок запрета на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

Минэнерго предлагает сохранить запрет до 31 мая, а для граждан, которые оказались в трудном положении, — до 31 июля. При этом министерство считает возможным ввести такой же запрет для малых и средних предприятий (МСП) из пострадавших отраслей.

Уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился в апреле на 7%, а задолженность увеличилась на 11 миллиардов руб. Уровень собираемости платежей за теплоэнергию снизился на 12%, задолженность увеличилась на 16 миллиардов руб.

По подсчетам Минэнерго, если запрет продолжит действовать до конца года, то выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов руб., что плохо повлияет на ТЭК и поставит под угрозу надежность энерго- и теплоснабжения страны.

Предложение о сокращении срока действия запрета включено в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, документ направлен на рассмотрение правительства.

Правительство в апреле ввело запрет на начисление штрафов и пени за неоплату услуг ЖКХ, запрет действует до конца года. Запрещено взыскивать неустойки за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт.

Поставщики газа, электроэнергии, тепла и воды не могут взыскивать штрафы и пени с управляющих компаний или отключать снабжение за неоплату.

Сейчас

10:36

COVID-19: число умерших по стране остается высоким

10:20

Мосгорсуд опроверг слухи об отставке Ольги Егоровой

09:55

Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы

08:09

Водитель, в которого врезался Ефремов, умер в больнице

07:35

Google работает со сбоями

07:06

Америка прощается с Джорджем Флойдом

06:32

Принцу Эндрю не грозит экстрадиция в США

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дело переквалифицировано: Ефремову грозит 12 лет тюрьмы

Дело переквалифицировано: Ефремову грозит 12 лет тюрьмы

22 минуты назад
Фото парковок и поисковые запросы доказывают, что COVID-19 появился в Ухане еще в августе

Фото парковок и поисковые запросы доказывают, что COVID-19 появился в Ухане еще в августе

1 час назад
От запаха солярки кружится голова: как идет очистка тундры от топлива

От запаха солярки кружится голова: как идет очистка тундры от топлива

44 минуты назад
Живучий и опасный гибридный клещ активно заселяет российские регионы

Живучий и опасный гибридный клещ активно заселяет российские регионы

1 час назад
Америка прощается с Джорджем Флойдом

Америка прощается с Джорджем Флойдом

3 часа назад
Источник: Ефремов находился в автомобиле один

Источник: Ефремов находился в автомобиле один

22 минуты назад
Что бы съесть, чтобы похудеть: как сбросить лишний вес после карантина

Что бы съесть, чтобы похудеть: как сбросить лишний вес после карантина

2 часа назад
Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

1 час назад
Пхеньян окончательно рвет связи с Сеулом

Пхеньян окончательно рвет связи с Сеулом

4 часа назад
Авиапроисшествие в Ираке: уточненные данные

Авиапроисшествие в Ираке: уточненные данные

7 часов назад
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован

2 часа назад
Москва возвращается к жизни в обычном режиме

Москва возвращается к жизни в обычном режиме

4 часа назад
Охота на русских продолжается: в Германии по запросу США арестован российский музыкант Казначеев

Охота на русских продолжается: в Германии по запросу США арестован российский музыкант Казначеев

10 часов назад
Проблемы с голосом и методы его восстановления

Проблемы с голосом и методы его восстановления

19 часов назад
На Вести.Ru в Facebook подписались 2 миллиона человек

На Вести.Ru в Facebook подписались 2 миллиона человек

21 час назад
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

23 часа назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Google работает со сбоями

Google работает со сбоями

3 часа назад
Голосование по поправкам в Конституцию: главное – безопасность граждан

Голосование по поправкам в Конституцию: главное – безопасность граждан

4 часа назад
Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

9 часов назад
В Кашире начал работу ультрасовременный комплекс по переработке мусора

В Кашире начал работу ультрасовременный комплекс по переработке мусора

9 часов назад
Бельгия заговорила о расизме

Бельгия заговорила о расизме

10 часов назад
Время доморощенных экспертов: известная оппозиционерка насмешила Рунет с оценкой новой снайперской винтовки

Время доморощенных экспертов: известная оппозиционерка насмешила Рунет с оценкой новой снайперской винтовки

10 часов назад
Коронавирус проникает в мозг и лишает обоняния

Коронавирус проникает в мозг и лишает обоняния

12 часов назад
Регионы постепенно снимают санитарные ограничения

Регионы постепенно снимают санитарные ограничения

12 часов назад
Найден клад в миллион долларов, в поисках которого погибли несколько человек

Найден клад в миллион долларов, в поисках которого погибли несколько человек

12 часов назад
Сходить в салон красоты и поужинать в кафе: сфера услуг готовится к открытию

Сходить в салон красоты и поужинать в кафе: сфера услуг готовится к открытию

13 часов назад
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

15 часов назад
Маляр-аферист или обманутый любовник? Волочкову обвинили в лжебеременности

Маляр-аферист или обманутый любовник? Волочкову обвинили в лжебеременности

16 часов назад
Подростки три раза перевернулись после ДТП и сбежали. Видео

Подростки три раза перевернулись после ДТП и сбежали. Видео

16 часов назад
На благо экологии: OLED-дисплеи изготовили из волос человека

На благо экологии: OLED-дисплеи изготовили из волос человека

16 часов назад
Кажущееся похолодание: к выходным погода в Москве вернется к норме

Кажущееся похолодание: к выходным погода в Москве вернется к норме

17 часов назад
Обращение Сергея Собянина к москвичам. Полный текст

Обращение Сергея Собянина к москвичам. Полный текст

17 часов назад
Тревожные симптомы: когда женщинам возраста 50+ обязательно надо к врачу

Тревожные симптомы: когда женщинам возраста 50+ обязательно надо к врачу

17 часов назад
С собора Нотр-Дам-де-Пари снимают леса

С собора Нотр-Дам-де-Пари снимают леса

17 часов назад
Названы ситуации, в которых банковские приложения небезопасны

Названы ситуации, в которых банковские приложения небезопасны

17 часов назад
Кинолог рассказал, какие собаки тяжелее всего переносят жару и как им помочь

Кинолог рассказал, какие собаки тяжелее всего переносят жару и как им помочь

17 часов назад
Полмиллиарда лет: палеонтологи нашли древнейшего паразита

Полмиллиарда лет: палеонтологи нашли древнейшего паразита

19 часов назад
Олег Газманов узнал свою судьбу со спины

Олег Газманов узнал свою судьбу со спины

20 часов назад
Онемение во сне: о чем сигналит "туннельный синдром"

Онемение во сне: о чем сигналит "туннельный синдром"

21 час назад
Шаг к человеку-невидимке? Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности

Шаг к человеку-невидимке? Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку