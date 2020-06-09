Источник: Ефремов находился в автомобиле один

В момент ДТП на Смоленской площади актер Михаил Ефремов был в машине один, пассажиров рядом не было, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в автомобиле Ефремова также находился актер Иван Стебунов.

Как сообщалось, ДТП произошло вечером в понедельник в районе дома 3 по Смоленской площади. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, Ефремов на большой скорости выскочил на встречную полосу и на полном ходу врезался в автомобиль Lada. На видеокадрах, снятых очевидцами, видно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший — 57-летний Сергей Захаров получил серьезные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Во вторник утром стало известно, что спасти его не удалось, он умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, актер отпущен под подписку о невыезде.

По данным ГУВД Москвы, уголовное дело переквалифицировано на статью, предусматривающую лишение свободы на срок до 12 лет.