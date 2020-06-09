Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине после укрепления в предыдущие дни, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,47-68,58 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,49 руб., повысившись на 29 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 77,24 руб. — это на 20,5 коп. выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 25,25 коп. до 72,43 руб.

Цены на нефть выросли во вторник. Участники рынка надеются на быстрое восстановление спроса на топливо, поскольку меры по борьбе с пандемией коронавируса были смягчены по всему миру.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,8% и составила $41,12 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,1% до $38,61 за баррель.