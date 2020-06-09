Падение ВВП Франции в 2020 году превысит 10%

Экономика Франции сократится более чем на 10% в этом году на фоне пандемии коронавируса и восстановится до уровня, достигнутого в прошлом году, только около середины 2022 года, прогнозирует центробанк страны.

Согласно базовому прогнозу регулятора ВВП Франции вырастет на 7% в 2021 году и на 4% в 2022 году.

Несмотря на рост экономики в ближайшие два года, безработица продолжит расти и достигнет рекордного уровня, близкого к 12%, в первой половине 2021 года, а к концу 2022 года снизится лишь до 9,7%, ожидает Банк Франции.

Согласно неблагоприятному прогнозу, если пандемия вновь усилится и власти сохранят ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, ВВП Франции сократится на 16% в 2020 году.

В середине марта правительство Франции ввело жесткие ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. С 11 мая в стране начали смягчать ограничительные меры.

Тем не менее экономические перспективы остаются неопределенными. Большую роль в восстановлении сыграет норма сбережений домохозяйств, заявил центробанк. По оценкам регулятора, к концу года сбережения могут превысить докризисные ожидания на 100 миллиардов евро.

"Только появление прочного медицинского решения в середине 2021 года восстановит доверие домохозяйств, достаточное для явного снижения нормы сбережений", — заявил Банк Франции.

На прошлой неделе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в этом году экономика сократится на 11% из-за коронавирусного кризиса.