Мосгорсуд опроверг слухи об отставке Ольги Егоровой

В Мосгорсуде опровергли сообщения об отставке председателя суда Ольги Егоровой.

"Ольга Александровна продолжает работать. Это недостоверная информация", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, комментируя появившиеся в соцсетях слухи.

Председатель Мосгорсуда назначается на 6 лет указом президента по представлению председателя Верховного суда РФ. Ольга Егорова занимает эту должность с 2000 года, последний раз она переназначалась в октябре 2014 года.

Сейчас вакансия председателя Мосгорсуда вновь открыта. До 2 июля желающие ее занять кандидаты, в том числе действующий председатель, могут подать документы.