Фургон снес пешеходов в Екатеринбурге. Видео

В центре Екатеринбурга фургон снес группу пешеходов, переходящих дорогу по "зебре".

Инцидент произошел в понельник вечером, 8 июня, на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка.

Издание Е1.RU процитировало слова водителя фургона в первые минуты после аварии. "Я обратил внимание на то, что слева машин нету, а больше не видел ничего. Я пытался помочь пострадавшим, они не могли встать, были в тяжелом состоянии. Это Hyundai в меня врезался", — рассказал мужчина, устроивший аварию.

На опубликованных кадрах видно, как легковушка врезалась в фургон, после чего он потерял управление и снес пешеходов. Фургон при этом на большой скорости мчал через перекресток на запрещающий сигнал светофора, в то время, как автомобиль, в него врезавшийся, ехал на "зеленый".

Трое пострадавших были доставлены в больницу, где от полученных травм 46-летняя женщина вскоре скончалась.