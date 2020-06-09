Минпромторг запустил реестр произведенных в России товаров

Минпромторг запустил реестр товаров, произведенных в России. Реестр доступен на сайте государственной информационной системы (ГИС) промышленности. Пока в реестре значатся 27,14 тыс. товаров с указанием сведений о производителе, а также заключения от Минпромторга, подтверждающие факт производства товаров в России.

ГИС содержит реестры таких заключений Минпромторга (3,7 тыс. заключений) и реестры производителей промышленных товаров (1096 предприятий).

Реестр поможет госзаказчикам выполнять требования законодательства о запрете закупки ряда импортных товаров. Теперь госзаказчик может видеть, действительно ли закупаемый товар произведен в России, а не ввезен из другой страны.

Правительство упорядочило запретительную нормативную базу в области госзакупок. В частности, введен запрет на госзакупку 125 наименований импортных товаров. За ведение реестров отвечает Минпромторг.