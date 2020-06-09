Около 70% россиян назвали удобной электронную трудовую книжку

Около 70% жителей России назвали электронный формат трудовой книжки удобным для сотрудников, сообщается в исследовании портала Роструда "Работа в России".

Свыше 80% опрошенных полагают, что и "работодателям значительно проще обращаться к цифровой версии", — сообщается в исследовании, которое цитирует RNS.

Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки, по данным Пенсионного фонда России (ПФР). Фонд начал получать отчеты и данные от работодателей с 15 февраля о переходе на новый формат.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. По закону работодатели обязаны предоставлять в ПФР в электронном виде сведения о приеме на работу и переводе на другую постоянную работу всех сотрудников, а также об увольнении сотрудников и подаче ими соответствующих заявлений.

Работодатели обязаны до 30 июня уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве. Работник обязан написать заявление о выборе формата с 1 июля до 31 декабря.

С 2021 года сведения о трудовой деятельности сотрудников, впервые устроившихся на работу, начнут вести только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.