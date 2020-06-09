Топ-10 городов Китая по динамике восстановления экономики

Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по мировой экономике. Первой страной, ощутившей воздействие нового заболевания, был Китай. В представленном рейтинге собраны десять китайских городов, продемонстрировавших наилучшую динамику восстановления экономики.

10. Чанша

На десятом месте городской округ в провинции Хунань КНР – город Чанша. Чанша — крупный промышленный центр южного Китая. Чанша входит в 20 наиболее экономически развитых городов страны. Город привлекает огромное количество иностранных инвестиций. Индекс восстановления – 48,6.

9. Сучжоу

Девятое место занимает Сучжоу— городской округ в провинции Цзянсу. Сучжоу — крупный центр шёлковой промышленности и различных кустарных производств. В городе расположены предприятия химической, бумажной, хлопчатобумажной, пищевой промышленности. Индекс восстановления – 48.9

8. Ханчжоу

Восьмое место занимает Ханчжоу— город субпровинциального уровня Китайской Народной Республики, столица провинции Чжэцзян. Индекс восстановления – 49.4

7. Уси

На седьмом месте — город Уси, городской округ в китайской провинции Цзянсу, расположенный в низовьях реки Янцзы. Основу экономики Уси составляют предприятия машиностроения, по производству текстиля, электроники, приборостроения, металлургии, лёгкой промышленности, фармацевтики и по производству стройматериалов. Индекс восстановления – 51.8

6. Фошань

Шестое место занял Фошань — городской округ в центре китайской провинции Гуандун. Фошань — старинный торговый город, издавна славившийся своими фарфоровыми фабриками и шёлкопрядильнями.

Туристов в Фошань привлекают живописные вершины, пещеры и водопады южной части города, 800-летний храм с собранием редкой скульптуры и печь для обжига фарфора, которая якобы действует со времён династии Тан. Индекс восстановления 52.6

5. Чэнду

Замыкает пятерку лидеров Чэнду — город субпровинциального значения в юго-западном Китае. Чэнду — крупный центр экономики, торговли, финансов, науки и техники, а также — важный центр транспорта и связи. Индекс восстановления – 54.

4. Нинбо

Четвертое место занимает Нинбо — город субпровинциального значения, расположенный на северо-востоке провинции Чжэцзян. На территории Нинбо расположено большое количество промышленных предприятий, в городской зоне Нинбо ведётся активное строительство современных офисных зданий, гостиниц и торговых центров.

Индекс восстановления – 56.6

3. Нанкин

Третье место занимает город Нанкин — бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, место пребывания властей провинции Цзянсу. Нанкин — крупный промышленный и культурный центр. В городе развиты такие отрасли, как Станкостроение, турбиностроение, производство электрорадиоаппаратуры, грузовых автомашин, металлургия, химическая промышленность и другие. Индекс восстановления – 58.5

2. Циндао

Циндао — город субпровинциального значения в Китае на востоке провинции Шаньдун, на берегу Жёлтого моря. Здесь расположены представительства банков, производственные мощности многих крупных компаний и представительства многих международных фирм. Индекс восстановления – 59.1

1. Гуанчжоу

Лидером экономического востановления стал Гуанчжоу — город субпровинциального значения, столица провинции Гуандун, политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину. Индекс восстановления – 63.9