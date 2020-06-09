Дело о смертельном ДТП на Смоленке взяла под контроль столичная прокуратура

Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова взяла под свой контроль столичная прокуратура, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с автомобилем Lada​​​. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы, несмотря на усилия врачей, впоследствии он умер в больнице.

Во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждает экспертиза и видеокадры очевидцев.

Как сообщили в правоохранительных органах, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова. В ближайшее время его вызовут на допрос.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Впоследствии дело переквалифицировано на статью, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Актер отпущен под подписку о невыезде.