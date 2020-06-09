9 июня 202010:43

Тренер "Хоффенхайма" ушел в отставку

EPA

Голландский специалист Альфред Шройдер покинет пост главного тренера немецкого "Хоффенхайма". Вместе с главным тренером ушел в отставку его помощник и младший брат Дик Шройдер.

Братья Шройдеры пришли в "Хоффенхайм" прошлым летом. Альфред заменил на посту главного тренера Юлиана Нагельсманна, который возглавил "РБ Лейпциг". После 30 туров "Хоффенхайм" занимает седьмое место в бундеслиге.

Контракт Шройдера был рассчитан до лета 2022 года, но голландец проработал лишь год из трех предусмотренных договором лет. В оставшихся матчах командой будет руководить тренерский коллектив в составе Маттиаса Калтенбаха, Михаэля Рехнера, Тимо Гросса, Марселя Раппа и Кая Хердлинга.

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