Акции Tesla рекордно выросли на фоне новостей о продажах в Китае

Акции Tesla достигли рекордной цены к закрытию торгов — 949,92 доллара, открывшись на уровне 919 долларов. Рост обусловлен новостями о продажах электромобилей в Китае.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в мае Tesla продала 11 095 электроседанов Model 3 китайским покупателям, сообщает Reuters. При этом, машины были сделаны на предприятии компании в Шанхае.

В целом, продажи автомобилей Tesla в Китае выросли на 205% после апрельского спада, вызванного воздействием Covid-19 на потребителей и бизнес в Китае. Tesla продала менее 4000 автомобилей в Китае в апреле.

Предыдущий рекорд ($917,42) к закрытию торгов акции американского автовендора установили в феврале этого года, когда в Шанхае начал работу сборочный завод.

Tesla получила значительную государственную поддержку для создания своего автозавода. Местные банки инвестировали 1,6 миллиарда долларов в предприятие, а власти помогли Tesla быстро получить разрешения на приобретение земли, в то время как Китай позволил Tesla управлять заводом самостоятельно, без создания местного совместного предприятия.

Шанхай помогал Илону Маску вновь открыть завод после начала пандемии Covid-19. Бесплатно поставлялись средства индивидуальной защиты и средства для обработки помещений и территории. В прошлом году местные банки инвестировали в строительство и запуск завода порядка $1,6 млрд.

Аналитик Дэн Ивс (Dan Ives) из Wedbush Securities считает, что проникновение электромобилей должно значительно увеличиться в течение следующих 12-18 месяцев. Аналитик сохраняет нейтральный рейтинг и ценовую цель в $800. Айвс также отметил, что при бычьем сценарии стоимость ценной бумаги Tesla может подняться до $1350.

Компания JL Warren Capital, специализирующаяся на исследованиях фондового рынка в Нью-Йорке, заявила, что продажи собранной в Китае Model 3 были обусловлены скидками и субсидиями. В своей записке для инвесторов на прошлой неделе исследователи JL Warren Capital отметили, что спрос на автомобили колеблется в связи с изменением цен и субсидиями, доступными покупателям в Китае.

Скоро субсидии действовать перестанут, что может негативно сказаться на продажах Tesla в стране. Некоторые потребители откладывают приобретение электромобиля, надеясь на снижение цен после того, как государственные субсидии будут отменены.