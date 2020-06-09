Ефремов признал вину, но допросить его пока не могут

Актер Михаил Ефремов после ДТП, в результате которого погиб человек, признал себя виновным, передает РИА Новости.

По словам его адвоката, допрос не состоялся по техническим причинам. "Сразу после ДТП Ефремов признал вину. Во вторник допроса не состоялось по техническим причинам", — сказал защитник, добавив, что в связи с этим не может гарантировать, что актер признает свою вину сегодня.

Как сообщалось ранее, накануне вечером на Садовом кольце в районе Смоленской площади Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и на полной скорости столкнулся с грузовым автомобилем Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы, медикам пришлось его реанимировать в карете скорой помощи, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, он умер в больнице. Экспертиза и многочисленные свидетельства показали, что артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.