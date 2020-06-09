За время пандемии уровень безработицы в Татарстане вырос в пять раз

В Татарстане за время пандемии по коронавирусной инфекции уровень безработицы увеличился почти в пять раз. Количество жителей республики, которые остались без работы, достигло 60 тысяч. Прирост за три месяца составил 48 тысяч человек.

Только в кризисные 2008-2009 года в республике было больше безработных — 67 тысяч, отметила министр труда и соцзащиты Эльмира Зарипова. Глава ведомства подчеркивает, что в нынешнее время на рынке безработных оказались люди с "серыми" зарплатами. Они в большинстве начали подавать заявления на пособие по безработице.

Вместе с тем, сообщает ГТРК "Татарстан", работодатели республики предлагают вакансии. В настоящее время имеется порядка 35 тысяч предложений на рынке труда региона.

Напомним, премьер Михаил Мишустин 2 июня представил Владимиру Путину план по стабилизации экономики. Последующее восстановление работы всех институтов и, наконец, переход к устойчивому росту. Это касается не только предприятий и бизнеса, а, в первую очередь, доходов граждан — это главная цель плана, На то, чтобы справиться с последствиями пандемии и изменить саму структуру российской экономики, понадобится пять триллионов рублей и много работы.