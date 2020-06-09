Министр спорта России провел инспекцию базы в Новогорске

Министр спорта России Олег Матыцин приехал в подмосковный Новогорск. Главе ведомства предстоит провести инспекцию двух спортивных баз ведомства – учебно-тренировочного центра "Новогорск" и "Озеро Круглое".

УТЦ "Новогорск" продолжает работать в закрытом режиме. Здесть проходят подготовку представители спортивной гимнастики, шорт-трека, баскетбола три на три, фигурного катания. Спортсмены выполняют все эпидемиологические требования.

"До особого распоряжения база будет работать в закрытом режиме. Спортсмены и тренеры не выходят за пределы базы. Работники действуют вахтовым методом", — приводит слова Олега Матыцина РИА Новости.