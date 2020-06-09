Правительство направило свыше 8 миллиардов рублей на удвоение детских пособий

Правительство РФ предоставило Минтруду 8,1 миллиарда руб. на увеличение в 2020 году минимального пособия по уходу за ребенком в 2 раза до 6,752 тысячи руб., следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Деньги выдаются из Резервного фонда правительства для "повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком указанным лицам до 6,752 тысячи рублей", сообщается в документе.

В понедельник, 8 июня, президент подписал закон о поддержке экономики и населения, включая увеличение в 2 раза детских пособий в возрасте до 1,5 лет, если в семье кто-то потерял работу. Пособие можно получить на каждого ребенка в размере 6,752 тысячи руб.

Правительство вскоре увеличит поддержку родителей. Президент РФ поручил правительству предоставить безработным гражданам-родителями право на доплату к пособию по безработице в размере 3 тысячи руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей.