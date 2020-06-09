Один из организаторов убийства Старовойтовой отказался от УДО

В Дзержинский райсуд Петербурга поступило ходатайство ранее осужденного по делу об организации убийства в 1998 году политика Галины Старовойтовой экс-депутата Госдумы Михаил Глущенко об отказе от условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в конце мая он подавал ходатайство об УДО. Новое заявление Глущенко, как сообщили в пресс-службе, будет рассмотрено на судебном заседании, на котором сам осужденный будет присутствовать по видео-конференц-связи, передает РИА Новости.

При этом слушатели на заседание допущены не будут, поскольку суды Петербурга из-за опасности распространения коронавирусной инфекции пока работают в ограниченном режиме.

Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года.

По данному уголовному делу летом 2005 года к срокам от 11 лет до 23,5 года суд приговорил трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

Глущенко были предъявлены обвинения по статьям УК об организации преступления и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Невзирая на то, что он заключил сделку со следствием, дав показания против лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), летом 2015 года Глущенко был приговорен за организацию убийства политика к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.