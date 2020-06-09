Российские военные покупают зенитные комплексы "Триумф" и "Витязь"

Министерство обороны РФ и концерн "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку трех полков зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРК С-350 "Витязь", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на производителя.

Военные должны получить все комплексы до 2023 года.

С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров.

С-350 "Витязь" должен заменить в войсках С-300. Он относится к ЗРК среднего радиуса действия: дальность полета ракеты – до 60 километров, а одна пусковая установка несет 12 ракет.