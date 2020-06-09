До 25 тысяч американских магазинов могут закрыться в 2020 году

До 25 тысяч американских магазинов могут навсегда закрыться в этом году на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Это превышает рекордный показатель 2019 года, когда более 9800 магазинов навсегда закрыли свои двери, говорится в докладе компании Coresight Research. В этом году, как ожидается, закроются 20-25 тысяч магазинов.

Ожидается, что большинство закрытий будет происходить в торговых центрах, причем универмаги и магазины одежды окажутся в числе наиболее пострадавших.

"Если якорные арендаторы закроют магазины в торговом центре, другие арендаторы, вероятно, последуют их примеру, — отметила главный исполнительный директор Coresight Дебора Вайнсвиг. — Таким образом, закрытие универмагов и крупных сетевых магазинов одежды в торговых центрах создаст волновой эффект, который будет означать плохие новости для торговых центров".

Многие магазины закрылись в США в середине марта в связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса. Хотя сейчас штаты смягчают ограничения, многие магазины все еще закрыты или предоставляют только ограниченное обслуживание.

Наряду с закрытием магазинов Coresight также прогнозирует волну банкротств. 15 крупных ретейлеров уже подали на банкротство в этом году.

ВВП США в I квартале сократился на 5% в годовом выражении. Национальное бюро экономических исследований (NBER) в понедельник заявило, что крупнейшая в мире экономика уже столкнулась с рецессией в связи с пандемией и ответными мерами здравоохранения.