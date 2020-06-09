Взбесился на солнце: уличный термометр в Миассе показывает +56

Жители Челябинской области делятся фото уличного термометра. В регионе уже несколько дней стоит изнуряющая жара, перегреваются не только граждане, но и техника. Так в Миассе накануне вечером термометр завис на отметке +56 градусов по Цельсию.

Пользователи социальных сетей иронизируют: "Датчик катапультировался на солнце, что же за показания будут, когда долетит до места?"

Вместе с тем, жара на Южном Урале и не думает отступать. Как передает ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на прогноз синоптиков, 10 июня температура воздуха достигнет 35 градусов, а на следующий день обещают все +36.

Однако рекорд в этом году побить будет сложно. В истории наблюдений за погодой в июне на Южном Урале зафиксировано +48. Да и в принципе для региона жаркая погода в начале лета не редкость. По данным Гидрометцентра России, холодать начнет с 12 июня, а дальше польют дожди.