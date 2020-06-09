Красный глаз как "магнит" для инфекции: почему опасно самолечение конъюнктивита

В эфире телеканала "Россия 1" врач-офтальмолог Дмитрий Майчук ответил на вопрос, насколько серьезен конъюнктивит и можно ли из-за него потерять зрение?

Врач ответил, что "при неудачной раскладке" со временем зрение, действительно, потерять можно.

"Конечно, если острая боль, то мы бежим к врачу, врач назначает необходимые антибиотики, интерфероны, противовирусные препараты, становится все хорошо. И дальше достаточно быстро купируется эта проблема. Но если это хронический конъюнктивит, то мы не понимаем, в какой момент с простой аллергии, с простого бактериального постоянного обсеменения, вдруг присоединяется вторичная бактериальная инфекция, грибковое поражение", — поясняет специалист.

Врач говорит, что "красный глаз буквально притягивает к себе любую инфекционную компоненту".

Причем, разъясняет офтальмолог, "не просто притягивает, а является прекрасной зоной для размножения бактерий и вирусов". Соответственно, это опасно и этим нужно заниматься.

"Это приводит к синдрому сухого глаза, к нарушению слезообразования, формированию язв и кератитов роговицы — части глаза, которой мы смотрим в мир", — поясняет медик.

На вопрос, когда надо срочно бежать к доктору, а когда можно подождать и просто покапать капли, Дмитрий Майчук советует все-таки сразу идти к врачу.

"Не стоит надеяться, что мы придем в аптеку, нам посоветуют правильные капли, и проблема сама по себе уйдет", – говорит офтальмолог и добавляет, что "ни в коем случае нельзя идти по пути самоназначения антибиотиков".