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Коронавирус 28 минут назад

9 июня 202012:53

Въезжающих в Турцию туристов будут тестировать на коронавирус. Но не всех

AP Images

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой рассказал, как въезжающих в страну туристов будут тестировать на коронавирус. По его словам, турецкая сторона не будет требовать от въезжающих справок об отсутствии заболевания, но контроль все же будет.

Как сообщает "Вестник АТОР", туристам будут бесконтактным способом измерять температуру. В зонах пограничного контроля будут оборудованы медпункты: туда будут направлять приезжих с температурой выше 38 градусов. Там им будут делать тесты ПЦР.

Эрсой заверил, что Турция поможет с лечением тем, кто заболеет COVID-19 или любой другой инфекцией на отдыхе.

"Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться", – сказал министр, но не уточнил, будет ли лечение бесплатным.

Эрсой выразил надежду, что авиасообщение между Россией и Турцией будет восстановлено в июле. Ранее авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении полетов в РФ с июля.

Ранее о готовности принимать туристов заявили такие страны, как Испания, Италия, Кипр и Греция. Но в России не все визовые центры зарубежных стран возобновили работу.

Эксперты полагают, что ожидать открытия российских границ для массового туризма в июне не стоит. Выездной туризм будет возможен только после перезапуска внутреннего туризма, а это событие намечено на 1 июля, отмечают в АТОР.

8 июня сообщалось, что В Минтрансе РФ обсуждают форматы возобновления зарубежных рейсов. Ведомство рекомендовало открыть международное авиасообщение с 15 июля. Эксперты полагают, что в июле возобновятся полеты в страны СНГ, а в августе можно ждать возобновления рейсов в Европу, Юго-Восточную Азию и страны Ближнего Востока.

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