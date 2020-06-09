Ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске. Видео

На западе Новосибирска порыв ветра сорвал крышу со здания торгового центра. Кровля упала на легковушку и повредила ее.

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в селе Марусино. Момент падения крыши попал на видео, снятое регистратором. В результате инцидента никто не пострадал.

Порывистый ветер в понедельник, по информации ГТРК "Новосибирск", помимо сорванной крыши повалил в городе несколько деревьев. Ранее сообщалось, что микрорайоне "Весенний" шквал снес остановку, которая зацепила пассажира, ждущего транспорт. Пострадавшему потребовалась госпитализация.