Вот как будет выглядеть новый Opel Mokka

Компания Opel готовится к премьере нового поколения компактного кроссовера Mokka, который будет радикально отличаться от знакомой россиянам модели. Причем, как технически, так и по дизайну.

На официальных эскизах Opel изображена самая главная стилистическая фишка новой "Мокки" - это элемент дизайна под названием Vizor. По сути, он представляет из себя "стеклянную" панель во всю ширину передней части, которая будет дополнена LED-подсветкой.

За таким "визором" скрывается и псевдорешетка радиатора, и головная оптика. В компании Opel поясняют, что хотели избавиться от всего "визуального шума", скрыв элементы за единой минималистичной панелью.

Основные элементы, которые будут просматриваться и создавать "лицо" Mokka - это логотип Opel по центру панели и светографические LED-молнии дневных ходовых огней. Кстати, головная оптика у новой "Мокки" будет самой продвинутой в своем классе. Здесь используются матричные фары IntelliLux LED последнего поколения.

А самое важное и интересное, что дизайнерская концепция Vizor будет использоваться и в других новейших моделей Opel и станет фирменной фишкой всех автомобилей марки из Рюссельсхайма.

Opel Mokka прежнего поколения, который продавался в России.

Что касается технической части, то Mokka будет базироваться на новой платформе Peugeot-Citroen, которая уже легла в основу последних Opel Corsa и Peugeot 2008. Автомобиль будет сугубо переднеприводным и сразу дебютирует не только с классическими ДВС, но и в виде электромобиля.