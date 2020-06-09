Сергей Ребров возглавит турецкий "Фенербахче"

Украинский специалист Сергей Ребров будет назначен главным тренером турецкого футбольного клуба "Фенербахче". В настоящее время Ребров работает в венгерском "Ференцвароше".

Предыдущий тренер "Фенербахче" Эрсун Янал был уволен в начале марта. Клуб из Стамбула вел долгие поиски нового наставника и в итоге сделал выбор в пользу Реброва, который в свое время играл за "Фенербахче". Сергей Ребров доработает в "Ференцвароше" до конца сезона, а в новом сезоне возглавит турецкий клуб.

Сергей Ребров в прошлом известный нападающий киевского "Динамо", казанского "Рубина" и сборной Украины. До прихода в "Ференцварош" Сергей Станиславович тренировал киевское "Динамо" и "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.