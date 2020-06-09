Обнаружены 2 миллиона, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске

Полицейские обнаружили два с лишним миллиона рублей, похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее комментарий приводит сайт регионального управления МВД.

"Во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более двух миллионов рублей, похищенных во время нападения на инкассаторов 30 мая", – сообщила она.

8 июня полицейские задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались ранее не судимые местные жители. Выяснилось, что они спланировали преступление еще в 2017 году. Мужчины заранее обзавелись автомобилем и оружием, а также постоянно упражнялись в стрельбе.

После нападения один из подозреваемых пытался замести следы: в машину, брошенную в одном из красноярских дворов, он подбросил чужие волосы, которые стащил из парикмахерской.

Полиция опубликовала кадры задержания нападавших.