Спрос упал: коммерсант убил напарника из-за непроданных медицинских масок

В Кемерове задержан подозреваемый в убийстве коллеги по бизнесу: следователи считают, что преступник убил напарника из-за медицинских масок, оставшихся нереализованными.

Инцидент произошел в Рудничном районе города в понедельник, 8 июня. Утром местные жители вызвали пожарных, увидев горящий автомобиль. Прибывшие спасатели обнаружили в машине тело 40-летнего мужчины со следами насильственной смерти и крупную сумму денег.

Подозреваемый был найден сотрудниками правоохранительных органов в течение нескольких часов. Задержанный 39-летний мужчина рассказал, что вместе со своей жертвой занимался продажей медицинских масок, приобретенных за рубежом.

В последние дни бизнес по причине падения спроса оказался неудачным — более 150 тысяч масок продать не удалось. Во время очередной встречи напарники поругались. Жертва требовала деньги за товар, который она не смогла реализовать через свою фирму.

Коммерсант вспылил во время ссоры и ударил своего коллегу ножом несколько раз, а затем, чтобы скрыть улики, поджег машину и сбежал.

В настоящее время решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу на время проведения следственных действий.