Радары не заметили ракету или самолет в районе крушения рейса MH17

Анализ первичных радиолокационных данных не выявил в районе крушения малайзийского авиалайнера зенитных ракет или истребителей. Впрочем, это не означает, что их там не было, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер. Российские военные и специалисты концерна ПВО "Алмаз-Антей" считают: РЛС не заметили ракету потому, что она стартовала не из поселка Снежное, добавил представитель обвинения.

Все эксперты сходятся во мнении, что радарам засечь военный самолет гораздо сложнее чем ракету, отметил Бергер.

Помимо этого, прокурор рассказал, что следственная группа покупала спутниковые снимки у частных компаний, пишет агентство ТАСС. На них якобы запечатлен зенитный ракетный комплекс "Бук", который двигается в сторону села Первомайское. Плюс, Соединенные Штаты прислали фотографии, где видно пуск зенитной ракеты "Бука" из места в 6 километрах от Снежного.

Напомним, 8 июня Бергер сообщил, что в теле командира сбитого Boeing обнаружен осколок в форме бабочки. По мнению следствия, именно такие поражающие элементы имеют ракеты ЗРК "Бук".

Суд по делу о крушении рейса MH17, сбитого над Донбассом летом 2014 года, начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение утверждает, что лайнер был сбит ракетой российского ЗРК, которая была запущена из района населенных пунктов Первомайское и Снежное. Эту территорию контролировали силы ополчения.

Стоит отметить, что Россия к расследованию катастрофы не допущена. МИД РФ считает действия международной группы предвзятыми и однобокими.