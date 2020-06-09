Российские силовики испытают новую высокоточную винтовку

Компания Orsis направит на испытания свою новую снайперскую винтовку CT20 во все силовые структуры России. Как рассказали производители, оружие уже прошло заводские испытания и готово к использованию. В 2020 году могут начаться государственные испытания, сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что винтовка использует патрон .375 ChayTac, разработанный в США. Это боеприпас калибра 9,5 миллиметра, вес пули – 24 грамма, а начальная скорость – 929 метров в секунду.

Оружие, которое использует .375 ChayTac, имеет эффективную дальность огня свыше 2 километров.