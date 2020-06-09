"Зенит" и "Спартак" проведут полуфинальный атч Кубка России в Санкт-Петербурге

Стало известно место проведения полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Исполком Российского футбольного союза утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка России. Также был утвержден календарь чемпионата и Кубка страны. Было уточнено, что полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге.

РФС признал, что в регламенте Кубка России была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба решено использовать принцип, применялвшийся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, сыгравшая меньше игр на своем поле.