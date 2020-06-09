Зеленая экономика может ускорить развитие Арктики после коронакризиса

Участники онлайн-заседания дискуссионного клуба "Арктика как полюс для привлечения зеленых инвестиций", которое провел Проектный офис развития Арктики (ПОРА), считают, что зеленая экономика может ускорить развитие Арктики после пандемии коронавируса.

Директор арктического направления в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дмитрий Фишкин отметил, что сейчас весь мир переживает переформатирование экономики и социальных систем. В новой реальности будут востребованы подходы, связанные с цифровым планированием и комплексным развитием, включающим и более пристальное внимание к экологии.

"Арктика здесь может стать пилотным регионом для всех этих новаций – изменения экономических приоритетов, применение более экологичных систем хозяйствования. Арктика – это мегапроекты, именно на них легче и правильнее будет обкатывать эти новые подходы", — считает Дмитрий Фишкин.

Сейчас готовится к принятию разработанный Минвостокразвития пакет "арктических" законопроектов о стимулировании предпринимательской деятельности. Новые меры поддержки должны дать дополнительный импульс проектам в АЗРФ.

Рейтинги компаний и регионов, которые включают "зеленые" показатели, могут стать инструментом для потенциальных инвесторов и партнеров, сообщил модератор встречи, эксперт ПОРА по устойчивому развитию, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров.

"Сейчас есть таксономия для "зеленой" экономики и деятельности "зеленых" предприятий, которая жестко зарегламентирована Европейским Союзом. Там прописаны все требования к проектам – например, переход к циркулярной экономике, предотвращение образования и переработка отходов. Я думаю, эти пункты нужно учитывать в международных рейтингах. Это как раз и будет показателем того, что зеленому финансированию в Арктике уделяется большое внимание, без этого невозможны иностранные инвестиции в российские арктические проекты", — считает координатор координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников.

Экономист, специалист по Green Project Management Екатерина Малицкая отметила, что до сих пор нет разработанных критериев оценки отнесения проектов к зеленым в разрезе отраслей экономики. Крупные инвесторы выпускают зеленые евробонды, но говорить о какой-то системной работе не приходится. "Я считаю, что нужно запустить зеленые венчурные фонды в регионах и на базе крупных корпораций", — уверена эксперт.