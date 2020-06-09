К Михаилу Ефремову приехала скорая

К дому актера Михаила Ефремова приехала машина скорой помощи.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, Ефремову стало плохо дома и ему вызвали скорую помощь. Также в его квартире находятся полицейские, которые должны доставить его на допрос. Актер должен был явиться на него утром, но почувствовал себя плохо.

По словам его адвоката, сразу после ДТП Ефремов признал вину, а допрос пока не состоялся "по техническим причинам".

Накануне поздно вечером Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади. На своей машине Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном Lada. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Его отпустили домой под подписку о невыезде. После смерти водителя дело было переквалифицировано. Теперь Ефремову грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Следствие планирует ходатайствовать о домашнем аресте актера.