Заявки на досрочное онлайн-голосование подали 230 тысяч человек

230 тысяч избирателей подали заявления на электронное голосование по поправкам в российскую Конституцию за четыре дня. При этом 100 тысяч человек записались на онлайн-голосование на порталах mos.ru и gosuslugi.ru за последние сутки. При этом большинство желающих проголосовать дистанционно – это жители Москвы. Об этом заявил бывший замминистра связи и массовых коммуникаций, а сейчас глава штаба по наблюдению за московским голосованием, член Общественной палаты Москвы Илья Массух.

Возможность проголосовать онлайн 4 июня Центризбирком России предоставил избирателям Москвы и Нижегородской области, напоминает ТАСС. Электронное голосование для москвичей начнется ровно в 10 часов 25 июня на специально созданном портале. На него можно будет попасть по коду, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Завершается онлайн-голосование 30 июня в 20 часов ровно. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19 часов 59 минут.

Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник электронного голосования против внесения всех поправок в Конституцию, ему надо поставить галочку напротив графы "Нет", если он одобряет внесение конституционных поправок – то надо поставить галочку напротив варианта "Да".

Для регистрации на онлайн-голосование надо иметь или получить доступ в личный кабинет. Это может сделать любой житель Москвы. Те, кто оформлял электронные пропуска во время действия режима самоизоляции, этим уже воспользовались. Остальным надо заполнить онлайн-форму – внести в нее фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Предоставленная информация будет сопоставлена с данными базы ЦМК и системы государственной автоматизированной системы "Выборы".

Те, кто успешно прошли проверку, смогут принять участие в онлайн-голосовании. Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию России должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 голосование было перенесено на 1 июля 2020 года.При этом на всех участках будут обеспечены все меры безопасного голосования.