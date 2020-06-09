СМИ опять написали про планы Spotify запуститься в России

Все последние годы, пока работающие в России официально музыкальные стриминговые сервисы бурно наращивали аудиторию, мировой лидер в этой сфере - Spotify - неоднократно планировал, но в итоге каждый раз отменял выход на наш рынок. Очередную попытку, по сведениям "Коммерсанта", наметили на осень 2020 года.

По данным одного из трех источников, которые сообщили изданию о планах шведского стриминга, подписку планируют предложить россиянам в сотрудничестве с оператором связи МТС - ее интегрируют в тарифы новой линейки. При этом продолжаются обсуждения аналогичной стратегии и с другими российскими операторами.

Ни глава ООО "Спотифай" (существующее с 2014-го года российское юридическое лицо, зарегистрированное шведской фирмой) Илья Алексеев, ни пресс-служба музыкального сервиса не ответили на запросы газеты. В МТС заявили, что договоренности о сотрудничестве со Spotify пока нет, однако такое партнерство оператору представляется интересным.

В апреле сообщалось, что Spotify отложила запланированный запуск на ряде зарубежных рынков (включая Россию и Южную Корею) из-за пандемии коронавируса.

В начале этого года из приложения Spotify стала известна стоимость подписки в России. Предположительно, индивидуальная подписка обойдется в 169 рублей, студенческая - в 75 рублей, а семейная - в 269 рублей за месяц. Примерно такие же расценки установлены для Apple Music и других стриминговых музыкальных сервисов, работающих в России.