Госдума запретила высаживать из транспорта детей-зайцев

Во вторник депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд, передает ТАСС.

Согласно документу, требование выйти из транспортного средства за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, совершающих поездку без сопровождения совершеннолетних.

Законопроект в целом изменяет порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте.

Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно контролировать оплату проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте.